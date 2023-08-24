«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد السبت

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس ورؤساء الجامعات، السبت المقبل الاجتماع الدوري للمجلس في مقر وزراة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالتعليم الجامعي.

مناقشة استعدادت العام الدراسي الجديد 2023-2024

وكشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة للوطن، أن أبرز الموضوعات المتوقع طرحها على طاولة المجلس، تتمثل في مناقشة استعدادت العام الدراسي الجديد 2023-2024، وكذلك متابعة انتظام الجامعات في أعمال التنسيق واستقبال رغبات الطلاب، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعديلات لوائح الكليات في إطار تحول نظم الدراسة للساعات المعتمدة.

استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة أعمال تنسيق الجامعات 2023، واستقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.