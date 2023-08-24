منى زكي بعد تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما: عاجزة عن الشكر

كرّم حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة في مدينة العلمين الجديدة النجمة منى زكي.

عاجزة عن الشكر

وقالت منى زكي، في الحفل الذي جرى بثه على قناتي «الحياة» و«دي إم سي»: «عاجزة عن الشكر لأنى وسط زمايلي وبقالى فترة كبيرة مشوفتش لمة كبيرة كده من أهل الفن، وسعيدة أنها 60 سنة على الدراما المصرية ومش مستغربة الرقم الكبير لأن إحنا تاريخ كبير فى كل المجالات».

واستكملت: «شكرا على مهرجان القاهرة للدراما وشكرا للدكتور يحيي الفخراني وشكرا للدكتور أشرف زكي».