مراد مكرم خلال فعاليات مهرجان الدراما: دوري في «الغرفة 207» كان تحديا صعبا

قال الفنان مراد مكرم، إنه سعيد بنجاحه ومشاركته في آخر أعماله مسلسل الرعب «غرفة 207» الذي أدى فيه دور «ميكائيل»، موضحاً تفاصيل أكثر عن شخصيته في هذا العمل الدرامي: «مايكل من أصل إيطالي، ولكنه ولد في مصر أو جاء إليها طفلاً».

مكرم: اخترت القيام بدور «مايكل» في الغرفة 207 لهذا السبب

وأضاف «مكرم» خلال استضافته على شاشتي «الحياة» و«dmc»»، وتغطية خاصة لفعاليات مهرجان الدراما، أن اختياره لدور «مايكل» بمسلسل الرعب «غرفة 207» جاء بناءً على إعجابه الشديد بالدور أولاً، موضحا: «اخترته من بين العديد من الأعمال التي عُرضت عليا».

«مايكل» بمثابة تحد كبير و«اللهجة السبب»

وتابع الفنان مراد مكرم، أنَّ دور «مايكل» أعجبه نظرًا لأنه «وراه سر.. وهو الوحيد المُلم بسر غرفة 207»، موضحاً أن الدور مثل له تحديا، «أديت دور مثلته بلغة غير لغتي.. اتكلمت لهجة غير لهجتي.. ما مثل تحديا صعبا لي».