مهرجان القاهرة للدراما يكرم المخرج محمد فاضل

كرم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقامة على أرض العلمين الجديدة المخرج محمد فاضل.

مهرجان القاهرة للدراما

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.