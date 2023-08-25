تكريم رواد الفن في مهرجان الدراما.. بينهم هالة فاخر ولبيب ورشوان وزكي

كرّم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة في مدينة العلمين الجديدة، عددا من رواد الدراما، منهم المخرج محمد فاضل وهالة فاخر وخالد زكي، ومهندس الديكور سيد أنور، ونانيس نجلة، أحمد أسامة عباس، ورشوان توفيق، ولطفي لبيب.

الفخراني: ما ينفعش منكرمش عادل إمام

وقال يحيي الفخراني: «ما ينفعش يعدي 60 سنة دراما ومنكرمش عادل إمام بدون ألقاب».

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسؤولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.