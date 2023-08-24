ولاية أمريكية تدعو 26 مليون مواطن لتخفيف أحمال الكهرباء بسبب درجات الحرارة

حث مدير شبكة الكهرباء بولاية تكساس الأمريكية، 26 مليون مواطن، على ضرورة الحفاظ على الكهرباء، اليوم الخميس، بسبب الاحتمال الكبير للدخول في عمليات الطوارئ نتيجة الطلب المتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي تتعرض لها البلاد.

ومن المتوقع انخفاض احتياطيات الطاقة في ولاية تكساس، اعتباراً من بعد ظهر يوم الخميس، وحتى الليل، بتوقيت الولايات المتحدة، مما دفع إلى إطلاق نداء للحفاظ على الطاقة خلال الساعات الأولي من اليوم بداية من الساعة 3 إلى 10 مساءً، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

أمريكا تبدأ خطة تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الحرارة

وذكرت سلطات الولاية أن شبكة الكهرباء لا تمر بظروف طارئة في الوقت الحالي، لكن التوقعات تظهر احتمالية كبيرة للدخول في عمليات الطوارئ هذا المساء، بسبب انخفاض توليد طاقة الرياح المتوقع وارتفاع الطلب، وارتفاع درجة الحرارة لتصل الي 40 درجة مئوية خلال الساعات القليلة الماضية.

ودع مجلس الموثوقية الكهربائية، عملاء الكهرباء الكبار إلى تقليل استخدامهم للطاقة والعمل مع مشغلي الشبكة خارج الولاية للحصول على قدرة إضافية لتوليد الطاقة.

درجات الحرارة المرتفعة في تكساس

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع حدوث المزيد من الحرارة الخطيرة هذا الأسبوع، حيث أدت موجة الحر القاسية إلى وفيات عديدة وتحطيم الأرقام القياسية وإتلاف الطرق وخطوط المياه في تكساس وإخلاء دار لرعاية المسنين.

وتستعد بعض الولايات الأمريكية لدرجات حرارة فوق ال 40 درجة مئرية خلال شهر أغسطس، وأضاف مسؤولون في لويزيانا إن هناك 25 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا الصيف، وطفل اخر يبلغ العمر عاما داخل سيارة في نبراسكا.