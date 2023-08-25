نجوم الغناء المصري والعربي حصريا علي شبكة تليفزيون الحياة في مهرجان القلعة

أكد خالد داغر رئيس دار الأوبرا أن قناة الحياة أتاحت للملايين في مصر والعالم العربي مشاهدة الفن المصري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته شبكة تليفزيون الحياة العام الماضي بإذاعة حفلات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة على مدار أسبوعين.

قناة الحياة تبث مهرجان القلعة

وأوضح أن قناة الحياة بداية من اليوم الجمعة 25 أغسطس تذيع حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة.

ومن المقرر أن تذيع قناة الحياة الحفل بشكل حصري على الهواء مباشرة، وستشهد الليلة الافتتاحية عددا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما يليها فقرة غنائية للمطربة فايا يونان ويليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

مهرجان القاهرة للدراما على الحياة

وتأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الاٍاتذة ومهرجان جرش ومهرجان اسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.