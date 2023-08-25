أخبار سارة للمواطنين.. اعتدال درجات الحرارة في أغسطس وبشرى في سبتمبر

يهتم المواطنون خلال هذه الفترة بحالة الطقس والأحوال الجوية، فمع نهاية شهر أغسطس، يبدأ شهر سبتمبر، الذي يتميز باستقرار الأحوال الجوية، ونهاية فصل الصيف، وبدأ أول أيام فصل الخريف، تزف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المتبقية من شهر أغسطس، وأيام شهر سبتمبر، بحسب المعدلات المناخية وليس التنبؤات.

عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد لـ«الوطن» أن مصر تعيش حالة من استقرار درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

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