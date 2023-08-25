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أخبار سارة للمواطنين.. اعتدال درجات الحرارة في أغسطس وبشرى في سبتمبر

كتب:

محمد عبد العزيز
02:24 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
حالة الطقس

حالة الطقس

يهتم المواطنون خلال هذه الفترة بحالة الطقس والأحوال الجوية، فمع نهاية شهر أغسطس، يبدأ شهر سبتمبر، الذي يتميز باستقرار الأحوال الجوية، ونهاية فصل الصيف، وبدأ أول أيام فصل الخريف، تزف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المتبقية من شهر أغسطس، وأيام شهر سبتمبر، بحسب المعدلات المناخية وليس التنبؤات.

عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد لـ«الوطن» أن مصر تعيش حالة من استقرار درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

لقراءة تفاصيل أكثر، اضغط على الرابط التالي: حالة الطقس خلال الأيام المتبقية من فصل الصيف.. بشرى سارة من «الأرصاد»

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