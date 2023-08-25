محمد حماقي يحقق 130 ألف مشاهدة بأغنية «دلعنا كتير» بعد ساعات من طرحها

حقق الفنان محمد حماقي، بأغنيته الجديدة «دلعنا كتير»، التي طرحها منذ ساعات ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، 130ألف مشاهدة.

وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم حماقي الذي يطرحه تباعا ، على مدار موسم أغاني صيف 2023.

أغنية دلعنا كتير

أغنية دلعنا كتير أغنية «دلّعنا كتير» غناء وألحان محمد حماقي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست.

وتقول كلمات الأغنية: «‎دلّعنا كتير نتدلّع بقى.. ‎دي فرصة عمر جديد اتلقى ‎وعملت حاجات!.. اعمللي حاجات.. ‎وزي أنا بقى ما اديتك هات.. ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني.. ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني.. ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه».