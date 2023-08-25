منة شلبي: لا أشغل نفسي بالمنافسة وأفرح لتكريم أي فنانة

أبدت الفنانة منة شلبي، إعجابها الشديد بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما، واختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونقابة المهن التمثيلية مدينة العلمين الجديدة لإقامة الدورة الثانية من المهرجان بها لإضافة شكل جمالي ساحر.

منة شلبي: سعيدة بهذا المهرجان على أرض مصر

وأعربت منة شلبي عن سعادتها بحضورها مهرجان على أرض مصر مشيرة إلى أنها لا تعتبر نفسها تنافس على جوائز لأن كل فنانة تفوز بالجائزة فخر للوسط الفني بأكمله.

وأشارت منة لـ«الوطن» إلى أنها ممتنة لتكريمها وسط كوكبة كبيرة من فنانين مصر الكبار، الذين يتمتعون بتاريخ فني كبير.

منة شلبي: يحيى الفخراني فنان استثنائي

وقالت منة شلبي: «التكريم جاء من مهرجان برئاسة الدكتور يحيى الفخراني لأنه فنان استنائي، صاحب تاريخ كبير».