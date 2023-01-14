نقل والدة منة شلبي للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

كشفت الإعلامية إنجي علي عن تعرض الفنانة زيزي مصطفى، والدة النجمة منة شلبي، لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل إحدى المستشفيات.

وقالت «علي» عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إن «منة» موجودة في لبنان لتصوير أحداث مسلسلها الجديد المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، وذلك في الوقت التي تتواجد فيه والدة منة مريضة داخل إحدى المستشفيات، بحسب ما جاء في منشور الإعلامية.

وأبدت الإعلامية استيائها الشديد مما تردد بشأن وجود قصة حب تجمع منة شلبي والسيناريست تامر حبيب، واصفة ما أثير في هذا الشأن بالشائعات، متابعة: «ارحموا الناس وسيبوهم في حالهم».

منة شلبي تسابق الزمن للانتهاء من «تغيير الجو»

وفي سياق مختلف، تسابق الفنانة منة شلبي الزمن لتصوير مسلسلها الجديد «تغيير جو» لكي تلحق بسباق دراما رمضان المقبل، ويشاركها البطولة كل من إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، مجموعة كبيرة من النجوم، من إخراج مريم أبوعوف.

«بطلوع الروح» آخر أعمال منة شلبي في الدراما

يذكر أن اَخر أعمال منة شلبي كان مشاركتها في بطولة مسلسل «بطلوع الروح» في دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو ذكري.