استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-8-2023.. اعرف الطن بكام

استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق، وشهد السعر ثباتًا مقارنة بسعر الحديد أمس الخميس، وسجل طن الحديد الاستثماري اليوم 34744 جنيهاً وهو السعر الأقل في الأسواق مقاربة بسعر حديد عز.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-8-2023

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي أسعار بيعها للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أن حديد عز شهد اليوم الجمعة استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر حديد عز اليوم 35962 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك» كأسعار يوم الخميس الماضي.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 34744 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد المصريين

جاء سعر طن حديد المصريين 32050 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

سجل حديد السويس اليوم في مصر استقرارا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

سجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

وصل سعر مصنع الجارحي استقرار أسعاره عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.