هبوط جديد في أسعار الدواجن الیوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق والمحلات

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-8-2023 انخفاضًا في الأسواق والمحلات المتعاملة مع الجماهير، وتراجعت 1.10 قروش في سعر الكيلو ليستقر سعر الكيلو عند 55 جنيها مقارنة بالأسعار يوم الخميس 56.10، وذلك بعد تراجع لعدة مرات، وذلك خلال الفترة الماضية بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسواق الدواجن البيضاء تشهد رواجًا يوم الجمعة

وتشهد أسواق الدواجن البيضاء رواجًا كبيرًا خاصة في يوم الجمعة لدى الأسر التي تستغله كراحة أسبوعية لإعداد الوجبات الغذائية المنزلية خاصة على مائدة الغداء.

«الوطن»، تستعرض أسعار الدواجن وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، وجاءت أسعار الدواجن كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 25 أغسطس الجاري 2023، 55 جنيهًا مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي 56.10 جنيه.

الدجاج الساس: 103 جنيهات

الدجاج البلدي: 112 جنيها

سعر أمهات الدجاج الأبيض: 62 جنيها

سعر الدجاج الأبيض الوسط: 57 جنيها

سعر الدجاج الأحمر: 62 جنيها

أسعار مشتقات الدواجن

- سعر كيلو الدجاج البانيه يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.