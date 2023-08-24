أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-8-2023.. الفراخ البيضاء بـ57 جنيها

حافظت أسعار الدواجن، اليوم الخميس في الأسواق والمحلات على حالة الاستقرار، بعد تراجع لعدة مرات، وذلك خلال الفترة الماضية بحسب البورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الدواجن، اليوم الخميس 24-8-2023، في الأسواق والمحلات، التي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- سجل سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 57 جنيهًا للكيلو، ويباع بالمحلات بـ62 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 112 جنيهًا في المزرعة، ويباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 120 جنيهًا.

- تراوح سعر الدجاج «الساسو» داخل المزرعة ما بين 102 و103 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر من 107 إلى 109 جنيهات.

- وصل سعر الدجاج الأمهات إلى 62 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 62 لـ67 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

- سعر كيلو الدجاج البانية يتراوح ما بين 170 و175 جنيهًا.

- سعر الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.