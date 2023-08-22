استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق.. الساسو بـ91 جنيها

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق، على الأسعار التي أعلنت يوم الأحد الماضي، إذ لم تشهد الأسعار أي اختلاف سواء بالتراجع أو الانخفاض وذلك نتيجة التوازن القائم حالياً بين العرض والطلب، في ظل أن أسعار الدواجن تراجعت الأيام الماضية بنحو 9 جنيهات بحسب البورصة العامة للدواجن.

سعر الدجاج الأبيض اليوم

وأوضحت البورصة أنَّ أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 56 إلى 57 جنيهًا بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة، والتنفيذ الفعلي ما بين 66 و67 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 95 جنيهًا أرض مزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

كما يتراوح سعر الدجاج الساسو اليوم الثلاثاء في المزرعة ما بين 90 و91 جنيهًا، ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 100 و101 جنيه، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات أرض مزرعة 55 جنيهًا، ويتراوح سعر التنفيذ الفعلي ما بين 62 و63 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

وبالنسبة لسعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء، يتراوح سعر الكيلو ما بين 170 و175 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا تلك الأسعار التي تختلف حسب كل منطقة.