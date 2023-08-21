انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق والأعلاف السبب

تشهد أسعار الدواجن الفترة الحالية في الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت الأسعار أمس الأحد جنيهان، كما انخفضت خلال أسبوع واحد بنحو 9 جنيهات، تزامنا مع استمرار تراجع أسعار الأعلاف، بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

سبب تراجع أسعار الدواجن

أضاف السيد، أن أحد أسباب انخفاض أسعار الدواجن في مصر، ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض القوة الشرائية من المواطنين، في ظل أن هناك قوية تشير إلى أن الأسواق المصرية ستشهد تراجعا جديدا الفترة المقبلة.

سعر الدجاج الأبيض اليوم

وتابع أن سعر الدجاج الأبيض مستقر اليوم، ليتراوح في المزرعة بين 56 إلى 57 جنيهًا، وتصل للمستهلك بين 66 و65 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض 95 جنيها أرض مزرعة، والتنفيذ الفعلي 100 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 170 و175 جنيهًا أما سعر الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.

أسعار الأعلاف اليوم

وبالنسبة لسعر الأعلاف في الأسواق المصرية سجلت أمس إنخفاضا جديداً وصل إلي 500 جنيها حيث يبلغ سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي 12600 جنيها والذرة الصفراء الأوكراني 11500 جنيها كما يبلغ سعر القمح الأوكراني 11.5% 11800 جنيها والروسي 11900 جنيها بينما يسجل سعر القمح 12.5% الأوكراني 11950 جنيها والروسي 12000 جنيها.