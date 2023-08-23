استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

أعلنت البورصة العامة للدواجن، ثبات أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق، وذلك بعد أن سجلت الفترة الماضية انخفاضًا ملحوظًا بسبب هبوط أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية.

سعر الدجاج الأبيض اليوم

وأوضحت البورصة، أن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق تتراوح ما بين 56 إلى 57 جنيهًا بالنسبة لسعر الدجاج الأبيض في المزرعة، وتصل للمستهلك ما بين 66 و67 جنيهًا كما يسجل سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها والتنفيذ الفعلي 100 جنيه.

أسعار الدواجن

كما يتراوح سعر الدجاج الساسو اليوم الأربعاء داخل المزرعة 90 و91 جنيهًا والتنفيذ الفعلي ما بين 100 و101 جنيه وبالنسبة لسعر الدجاج الأمهات في المزرعة يسجل 55 جنيهًا وتباع داخل محلات الطيور الحية 62 إلى 63 جنيهًا، وعن سعر كيلو البانية اليوم في الأسواق والمحلات يتراوح ما بين 170 و175 جنيهًا كما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق والمحلات تسجل استقرارا ملحوظا حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 17 و17.25 جنيه، والكتكوت البلدي ما بين 8 و9 جنيهات، كما يتراوح سعر كتكوت الساسو ما بين 12 و13 جنيها وكتكوت هجين ما بين 10 و11 جنيها.