شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان للعام الدراسي الجديد

أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، التابع لوزارة النقل، قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي رياضة»، والمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات «شعبتي الكهرباء والميكانيكا» وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط.

وقالت وزارة النقل في تقرير لها، إن شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل هي الآتي:

- يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقا للحد الأدنى للقبول – دون الحضور لمقر المعهد.

- يشترط أن لا يزيد سن الطالب عن 22 عاما فى أول اكتوبر 2023.

- أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.

- ان يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد «رياضية – طبية - سمات».

تفاصيل الدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

والجدير بالذكر أن الدراسة بالمعهد لمدة أربع سنوات ويحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام 2+2) طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 262 بتاريخ 17 / 8 / 2023، مع إمكانية أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو إستكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.

وتنقسم الدراسة بالمعهد إلى قسمين وهما قسم (تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة) والتي تؤهل لوظائف قائد قطار، تكنولوجى ميكانيكا ديزل - تكنولوجى كهرباء، بالإضافة إلى قسم (تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية) والتي تؤهل لوظيفة تكنولوجى اشارات او تحكم بالهيئة أو نظم الجر الكهربائى بهيئة الانفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككى.

ويتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.

تبيعة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

ويؤكد المعهد أنه يتبع لـوزارة النقل وبإشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ومقر المعهد مدينة وردان بمحافظة الجيزة، وأن الدراسة به بنظام الإقامة والإعاشة الداخلية للدارسين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجالات النقل المختلفة وبخاصة السكك الحديدية قادرين علي تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك فى ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككي.