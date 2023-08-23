«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروع تطوير خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد»

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر، إذ يتمّ تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم وإعادة تأهيل مسافة 64 كيلومتر، ورفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول اجمالي 14 كيلومترًا.

إعادة تركيب سكة حديد سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول 14 كيلومترا

وأضافت وزارة النقل في تقرير لها، أنَّ العمل تقدم في خط السكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا، إذ يتمّ إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كيلومترا، من غربلة بازلت ودك السكة، وإنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كيلومترًا، وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككي.

يأتي ذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» البالغ إجمالي أطواله 500 كيلومتر، وحرص الوزارة على تقدم معدلات إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء خط «العريش - النخل - التمد - طابا» بطول 275 كيلومترًا.

وأوضحت وزارة النقل، تقدم العمل في تجديد واستعادة كفاءة المحطات، إذ أنهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطة بئر العبد خلال 45 يومًا، وجار العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة، كما سيتمّ إنشاء محطة جديدة في العريش.

كوبرى الفردان هو كوبري معدني بطول 640 مترا يتكون من جزئين

أيضاً تقدمت أعمال إنشاء كوبري معدني جديد بمنطقة الفردان وأعمال إعادة تأهيل الكوبرى القائم كوبرى الفردان هو كوبرى معدني بطول 640 مترًا يتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس، وتمّ الانتهاء من إنشاؤه في 2001، وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي وسيناء.

وتضمن الأعمال إنشاء كوبرى معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 متر وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين في الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات (مياه - كهرباء - إشارات) وإنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.