هيئة الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

أصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، محذرة من بعض الظواهر الجوية المتوقعة مع استمرار الشعور بارتفاع نسب الرطوبة على معظم الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ يستمر سقوط الأمطار الرعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتسقط الأمطار الرعدية وفق بيان الأرصاد، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على خليج السويس، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 33- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 32- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 32- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 30

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 30- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 32- 22.

- سيوة 36- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 39- 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 36- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبوسمبل 44- 30.