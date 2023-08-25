أسعار عمرة المولد النبوي 2023.. أيام قليلة للحجز والسفر

بدأ فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين من خلال بوابة العمرة المصرية، أمس الخميس 24 أغسطس، وذلك ضمن السير في إجراءات واستعدادات بدء موسم العمرة الجديد 1445 هجريا، وعمرة المولد النبوي 2023.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

وتكثر التساؤلات على أسعار عمرة المولد النبوي 2023، في تلك الفترة حيث تنطلق الرحلات بدء من سبتمبر المقبل، وبدأت شركات السياحة في الإعلان عن الضوابط والأسعار للمهتمين بالسفر وزيارة بيت الله الحرام في موسم المولد.

ومن جهته، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقا، إن أسعار عمرة المولد النبوي 2023، تشبه كثيرا العام الماضي، وذكر في حديثه لبوابة الوطن، متوسط الأسعار.

أسعار البرامج الاقتصادية

وقال باسل السيسي إن أسعار البرامج الاقتصادية المتوقعة ستتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه من «12 لـ15 يوما»،.

تتراوح أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم ما بين 45 إلى 60 ألف جنيه.