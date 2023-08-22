«التنمية المحلية»: دعم 206 آلاف مشروع بـ26.8 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنّ برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية «مشروعك» دُشن في الربع الأول من عام 2015، عبر شراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية، ومن خلال 260 مقرا بالمحافظات المصرية، إضافة إلى المقر الرئيسي للمبادرة في العاصمة الإدارية الجديدة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

إتاحة عدد كبير من فرص العمل

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «حتى اليوم، مولنا بـ26.8 مليار جنيه مصري لـ206 آلاف مشروع ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في توفير فرص عمل تتجاوز 1.6 مليون فرصة».

تنفيذ 104 آلاف مشروع في الصعيد

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: «محافظات صعيد مصر استفادت من نحو 104 آلاف مشروع، بإجمالي قروض 114 مليار جنيه طيلة فترات المبادرة، وأتاحت أكثر من 996 ألف فرصة عمل».

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أكد على أهمية برنامج «مشروعك»، وتقديم دراسات الجدوى المبدئية لأصحاب الأفكار، وتدريبهم وتأهيلهم في المقار على الخدمات الفنية التي يمكن أن يقوموا بها، وذلك بشراكة استراتيجية مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة شركاء التنمية الآخرين.