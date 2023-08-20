تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر

تواصل أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر ثباتها التي عليه منذ فترة طويلة ويرجع سبب ذلك إلي التوازن القائم بين العرض والطلب، كما أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع مستقبل الأسعار الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لتصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وأوضحت الشعبة أنَّ أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر تسجل 1685 جنيهًا بالنسبة لأسمنت المعلم ويبلغ سعر أسمنت السهم 1680 جنيهًا كما يسجل سعر أسمنت الفهد 1650 جنيهًا.

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

كما وصل سعر أسمنت وادي النيل 1690 جنيهاً وأسمنت المسلح يبلغ 1753 جنيهًا ويسجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1720 جنيهًا فيما يبلغ سعر أسمنت المخصوص في الأسواق 1720 جنيهًا وعن سعر أسمنت السويس اليوم الأحد وصل إلي 1725 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

فيما وصل سعر أسمنت السويدي اليوم 1770 جنيهًا وأسمنت العسكري 1700 جنيهًا كما يبلغ سعر أسمنت النصر 1710 جنيهات وأسمنت النصر يسجل 1710 جنيهات، وبالنسبة لسعر أسمنت سيناء 42.5 يسجل 1660 جنيهًا ووصل سعر أسمنت حلوان إلى 1730 جنيهًا.