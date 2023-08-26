فرقة كايروكي تحيي حفلا بمهرجان العلمين الجديدة اليوم

يواصل مهرجان العلمين فعالياته الفنية، التي انطلقت 13 يوليو فى مدينة العلمين الجديدة، وشهدت الكثير من الحفلات الغنائية المميزة، أحياها عددا كبيرا من مطربي مصر والوطن العربي.

كايروكى نجوم حفلات «العلمين» اليوم

يستعد الجمهور مساء اليوم السبت، لحضور واحدة من ضمن حفلات مهرجان العلمين، التى سيحييها فرقة كايروكي، وستفتح الأبواب في تمام الساعة السادسة مساء لاستقبال الجمهور.

ويأتى حفل فرقة كايروكي، ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية، جرى إحيائها في مهرجان العلمين، بينها تامر حسني وأحمد سعد واليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وتامر عاشور وبهاء سلطان وكارول سماحة ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم وحكيم وحميد الشاعري ومحمد منير وعمر خيرت ومحمد محسن ومحمد عدوية ومحمود الليثي ومسلم ورضا البحراوي وعدد آخر من الفنانين.

وكانت أحيت فرقة كايروكي، حفلا مؤخرا في مركز المنارة، وحقق نجاحا كبيرا، إذ أقيم على يومين متتاليين، وكانا كاملي العدد.