مطرب الراب العالمي russ نجم مهرجان العلمين اليوم

تتوالى فعاليات مهرجان العلمين هذا الأسبوع بعدد من الحفلات الغنائية المميزة التى يختتم المهرجان فعالياته في أيامه الأخيرة من خلالها بعد إقامة عدد كبير من الحفلات الغناية التى حققت نجاحا وحضورا جماهيريا كبير.

مطرب الراب russ فى مهرجان العلمين

ويستعد مهرجان العلمين مساء اليوم لإقامة حفل غنائي كبير لمطرب الراب العالمى russ ليقدم من خلاله أشهر أغانيه وستفتح أبواب الحفل فى تمام الساعة السادسة مساءً.

ويأتى هذا الحفل الغنائي الكبير لمطرب الراب russ بعد عدد من الحفلات الغنائية المميزة التى أقامها مهرجان العلمين والتى تنوعت بين المطربين المصريين والعرب ومن بينهم تامر حسني وأحمد سعد وبهاء سلطان وتامر عاشور وريهام عبد الحكيم ومدحت صالح وأنغام وكارول سماحة واليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وحكيم.

ويجز يختتم حفلات مهرجان العلمين

ويختتم مهرجان العلمين حفلاته الغنائية بحفلين مميزين الأول سيكون لفرقة كايروكى وذلك يوم غد السبت الموافق 26 أغسطس وحفل غنائي آخر لمطرب الراب الشهير ويجز وذلك يوم 1 سبتمبر فى مدينة العلمين الجديدة .