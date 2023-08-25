«السياحة» تحدد 8 ضوابط لإقامة المعتمرين المصريين في مكة.. اعرفها

حددت وزارة السياحة والآثار من خلال ضوابط العمرة لهذا العام القواعد والإجراءات الخاصة بإقامة المعتمرين المصريين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي كالتالي:

1- أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلاً من قبل السلطات السعودية، وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة وزارة السياحة بالأراضي المقدسة، ويُعمل في هذا الشأن بتصنيف وزارة السياحة السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة.

2- حجز شركات السياحة لسكن المعتمرين يكون من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المفعل من قبل السلطات السعودية،على المنصات الإلكترونية السعودية، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة.

3- تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الالتزام يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية أو الحضور لمقر البعثة المصريةبالأراضي السعودية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة، أو تطبيق الواتس آب، فضلاً عن إخطار وزارة الحج السعودية والتقدم بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى48 ساعة من تاريخ الوصول وفي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد في نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الأقل، ومفعلاً على البوابة لهذا العام.

أقصى مسافة بين سكن المعتمرين والحرم المكي 3 كيلو مترات

4- يجب ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة عن (3000 متر)، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج (Google earth) ، وفى حالة زيادة المسافة عن (1250) مترًا يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يُلزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام، وفي حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثقاً من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية، وأن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.

التسكين بالغرف يكون وفقا للطاقة الاستيعابية لها

5- يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقًا لتعليمات السلطات السعودية، وبمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلى نوع التسكين وعدد المعتمرين بها.

6- تراعي الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء به، وذلك بما لا يجاوز عدد (250) نزيل للمصعد الواحد بخلاف مصاعد الخدمات، كما تراعى المساحة العامة لمدخل الفندق (الاستقبال) مقارنة بالطاقة الاستيعابية لنزلائه.

7- تلتزم شركة السياحة حال رغبتها في إدراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به على البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكتروني عبر البوابة المصرية للعمرة مرفقًا به التصنيف السعودي للفندق، وشهادة الدفاع المدني، وصورة من موقع برنامج(Google earth) توضح المسافة بين الحرم والفندق.

8- يجوز لشركات السياحة تسكين المعتمرين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر (بشكل دائري) شريطة أن تكون هذه الفنادق على شارع عام عرضه لا يقل عن 15 متر.