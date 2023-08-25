طقس السعودية اليوم.. «الأرصاد» تحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة

حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس السعودية اليوم الجمعة، حيث وجه نظام الإنذار المبكر تنبيهات من سقوط أمطار على مكة المكرمة ومناطق الرياض وجازان والباحة والمدينة المنورة وعسير والشرقية، تتراوح شدتها بين غزيرة قد تصل إلى حد السيول مع انعدام في الرؤية.

طقس السعودية وأمطار مكة المكرمة

وقال مركز الأرصاد الوطني السعودي، في بيان له اليوم الجمعة، إن طقس السعودية يشهد تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، ومتوسطة على مناطق المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ورجال ألمع، وخفيفة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأضاف المركز، في بيانه، أن منطقة المدينة المنورة تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، لكن متوقع هطول أمطار خفيفة، بينما تكون الأمطار متوسطة على مناطق العيص وبدر وينبع، بينما تشهد المنطقة الشرقية، موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية بمناطق الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.

تحذير من طقس السعودية وأمطار مكة المكرمة

ومن بين التحذيرات من طقس السعودية وأمطار مكة المكرمة، فتشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، فيما تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في الرؤية.