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كريم عبد العزيز عن مهرجان القاهرة للدراما: سعيد بتكريمي في بلدي

كتب:

بسمة شطا
02:31 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز

عبر الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بتكريمه في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023 والذي تم إقامته مساء أمس الخميس 24 أغسطس .

وشارك الفنان كريم عبد العزيز جمهوره بفيديو له عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» أثناء تكريمه فى مهرجان الدراما وعلق عليه قائلا: «مبروك المهرجان وفرحان جدًا بتكريمي في بلدي وفرحان فرحة خاصة إن الرئيس الشرفي للمهرجان هو الفنان الدكتور يحيى الفخراني».

تكريم كريم عبد العزيز فى مهرجان الدراما 

وتابع الفنان كريم عبد العزيز قائلا: «إحنا نتاج هذا الجيل العظيم ولي الشرف إني كنت موجود بجانب الدكتور يحيى الفخراني، شكرًا للدكتور أشرف زكي والشركة المتحدة على المجهود المشرف لمهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين وللجائزة».

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز تم تكريمه من مهرجان الدراما عن مشواره الفنى المتميز وسلمه درع التكريم الفنان يحيي الفخراني.

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