أكرم حسني يحتفل مع نجوم فيلم «العميل صفر» بالعرض الخاص في دبي (صور)

أقيم مساء أمس العرض الخاص للفيلم الكوميدي «العميل صفر» في إمارة دبي بالإمارات، في حضور أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الخليج الذين حرصوا على الحضور ومشاهدة العمل.

أكرم حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «العميل صفر»

وكان على رأس الحضور أبطال فيلم «العميل صفر» أكرم حسني، منذر ريحانه ومصطفى غريب، والمنتج وائل عبد الله، والمنتج والموزع يوسف الطاهر، كما حضر عدد كبير من النجوم العرب المتواجدين في دبي، ومنهم لوجين عمران ورندة جبر ومهيرة عبد العزيز رامي محسن وإيلي نخلة.

والتقط الجمهور الصور مع أبطال الفيلم واحتفلوا معهم بالعرض الخاص، وأشاد عدد كبير منهم بالفيلم بعد مشاهدته.

تدور قصة العميل صفر حول الشاب «صفر» الذي تم تسميته بهذا الإسم بشكل خاطئ، ما ولد لديه إيمان بأنه سيصبح عميل سري مهم، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه وقرر العمل لحسابه الخاص وكون فريقه الشخصي من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما لمصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي.

الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل ومن توزيع شركة الطاهر برودكشن.