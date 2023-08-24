منذر ريحانة يسافر إلى دبي لحضور العرض الخاص لفيلم «العميل صفر»

أعلن الفنان منذر رياحنة، سفره إلى دبي لحضور عرض فيلمه الجديد «العميل صفر»، بطولة الفنان أكرم حسني.

منذر ريحانة يسافر إلى دبي

ونشر رياحنة، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، معلقا: «صباح الورد.. إلى دبي، العميل صفر، الدقائق في الانتظار، سيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل».

أحداث فيلم «العميل صفر»

تدور أحداث فيلم «العميل صفر» في إطار كوميدي حول فرد أمن يرغب في أن يكون بطلا وهو ما يوقعه في عدد من المواقف الكوميدية غير المتوقعة، وتعتمد قصة الفيلم الأساسية حول شخصية الشاب صفر عبد اللطيف شداد الهمم، الذي يقوم بعدة مغامرات فاشلة بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله.

أبطال فيلم «العميل صفر»

يجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم: بيومي فؤاد، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، منذر رياحنة، أسماء أبو اليزيد وفيدرا بالإضافة إلى فاطمة النبوي، من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.