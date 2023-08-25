النائب عمرو فهمي: دعم السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل مواصلة الإنجازات

ثمن المهندس عمرو فهمي، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إعلان حزب مستقبل وطن تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن تولي الرئيس لفترة رئاسية جديدة يأتي من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

انتخاب الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات

وأضاف «فهمي»، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذا التأييد جاء من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 9 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة، لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رئيس حازم وحاسم في قراراته يعمل لمصلحة المواطن والوطن، ويسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتأسيس الجمهورية الجديدة.

حرص الرئيس على استقرار البلاد

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء بصفة خاصة، مؤكداً أن ذلك الأمر كان واضحا في مختلف المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي للارتقاء بمعيشة المواطن البسيط، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة التي تغير حياة 60 مليون مواطن للأفضل، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يدعم ما يقرب من 6 ملايين أسرة دعما ماليا شهريا، وغيرها من المبادرات الهامة.

ولفت «فهمي» إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد عام 2014، وهو حريص على استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم، بجانب دعم الأسر الأكثر احتياجا بحزم الحماية الاجتماعية بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف الحالية الصعبة.