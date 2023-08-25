طريقة الحصول على نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني ‏‏(التجويد - العالية – التخصص)، منذ أيام، والعديد من طلاب الأزهر يحرص منذ اعتمادها رسميا، على التعرف على النتيجة عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني

وأصبحت نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني متوفرة حاليا على بوابة الأزهر الالكترونية ومن أجل الوصول إليها، على الطالب أن يضغط هنـــــا، حتى يتمكن من الانتقال إلى بوابة الأزهر الالكترونية لمعرفة نتيجته في شهادة القراءات 2023 في الدور الثاني، عند الانتقال للصفحة الرئيسية عليه أن يقوم بكتابة البيانات المطلوبة.

وعن طريقة معرفة نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر، فلابد على الطالب أن يكتب رقم الجلوس الخاص به في خانة رقم الجلوس، وبعدها عليه الضغط على زر بحث، وحينها سوف تظهر له نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني .

نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر

وبالحديث عن نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر، لابد من الإشارة إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للقراءات (التجويد - العالية - التخصص)، وصلت إلى 85.73%، وقد كان إجمالي عدد الطلاب الممتحنين في الدور الثاني 1205 طالب وطالبة.

وبعيدا عن نتيجة شهادة القراءات 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر، لابد من الإشارة إلى أن نسبة النجاح العامة لشهادة التخصص في الدور الثاني وصلت إلى 70.49% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، والذين وصل عددهم إلى 711 طال وطالبة.