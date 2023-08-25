«الصحة العالمية»: الإبلاغ عن 1.5 مليون إصابة بكورونا خلال الـ28 يوما الماضية

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من ألفي حالة وفاة وذلك خلال الـ28 يوما الماضية في الفترة من 24 يوليو إلى 20 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 63%.

769 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

وذكرت منظمة الصحة العالمية في تحديث لها اليوم حول وضع انتشار فيروس كورونا حول العالم، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة للإصابة، وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم منذ بداية الوباء وحتى 20 أغسطس الجاري.

زيادة الإصابات في 3 أقالم تابعة لمنظمة الصحة

وأضافت المنظمة، أن 3 أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية أبلغت عن زيادات في عدد الحالات، في حين أبلغ إقليمان عن انخفاض، وأبلغت 4 أقاليم عن انخفاض في عدد الوفيات، في الوقت الذي أبلغ إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط عن زيادة في عدد الوفيات.

وأكدت المنظمة الدولية أن الحالات المبلغ عنها لا تمثل معدلات الإصابة بدقة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ على مستوى العالم.