برد مروحة أم متحور «إيجي 5»؟.. «الصحة العالمية» تحسم الجدل

قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة ورئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الأولية بمنظمة الصحة العالمية، إن البشرية تعيش الآن في وضع أفضل، متحور كورونا الجديد إيجي 5 أعراضه حتى الآن ليست خطيرة.

المتحور الجديد سريع

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أن فيروس كورونا يتحور، ومهم أن نعرف خصائص المتحور الجديد وكيفية التعامل معه، موضحًا أن المتحور الجديد سريع الانتشار والأعراض معظمها خفيفة، ونسب الشفاء عالية، ونسب الاحتياج لمستشفيات قليلة، ولكن علينا الالتزام بالإجراءات الأساسية، وأبسطها غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأكد أمجد الخولي، أن الكمامات مهمة في الأماكن المزدحمة وخاصة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية، والأشخاص ضعيفة المناعة.

انتشار البرد بين المواطنين في هذه الفترة

وعن انتشار البرد بين المواطنين في هذه الفترة، حسم «الخولي» الجدل، وقال: «ناس بتقول برد مروحة ولا متحور جديد؟، والإجابة أن صعب التحديد، حتى الأطباء صعب يحددون بالعين المجردة، والحل هو إجراء مسحة، لأن الأعراض متشابهة بين الأنفلونزا والمتحور الجديد وأمراض الجهاز التنفسي الشائعة».

وأردف: «ليس مطالب وجود حالة من الذعر أو الهلع، والبشرية في وضع أفضل».