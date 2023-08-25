مستشار الرئيس: لا نحتاج موجة أخرى من التطعيمات ضد متحورات كورونا

حسم الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الجدل حول الحاجة لحملة تطعيم شاملة أو نوع من التطعيم القومي بالتزامن مع ظهور متحور كورونا الجديد، قائلاً: «نحن لا نحتاج إلى موجة أخرى من التطعيمات، ولا يوجد أي سبب يستدعي حدوث نوع من التطعيم القومي أو تطعيم كل السكان ضد كوورنا».

وشدد الدكتور عوض تاج الدين في حديثه لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا ومنها إرتداء الكمامة الطبية، واستشارة الطبيب المختص في حالة الإصابة بالفيروس خاصة أصحاب الأمراض المُزمنة.

تفاصيل انتشار متحور أوميكورن الجديد بـ 51 دولة

- في 5 مايو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارىء المرتبطة بكورونا.

أعلنت المنظمة أن هناك متحور جديد مثير للاهتمام.

- الأدلة العلمية تقول إن المتحور أكثر انتشاراً

- المتحور الجديد ليس أشد ولا يسبب عبء مرضي أكثر على المصابين.

- شددت المنظمة على الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية

- تنصح المنظمة الدولة بالإبلاغ عن وجود أي حالات.

- شددت منظمة الصحة العالمية على الحفاظ على المكتسبات الصحية التي اكتسبتها الدولة خلال فترة الكوفيد استعداداً لأي طارىء.