هل سيعود كورونا لقوته؟.. مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة يكشف (فيديو)

حسم الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الإجابة على تساؤل «هل سيعود كورونا لقوته؟»، قائلاً: «إن العلم والطب والتجارب السابقة تقول إن الموجات الشديدة أو المتتالية من الإصابة بفيروس كورونا قد لا تعود مرة أخرى».

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أننا في حاجة إلى الرقابة الصحية والمتابعة الدورية والطب الوقائي والاحترازي المستمر في مواجهة الموقف الوبائي لهذا المرض أو أمراض أخرى.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تزيد في فصل الشتاء أمر طبيعي ووارد، وليس هناك أي مظهر لعودة مرض كورونا بشدته أو حدته أو أعداد الإصابات والوفيات الكبيرة جداً مثلما حدث من قبل.