سيناريو جديد يكشف مفاجأة في مصرع قائد فاجنر.. هدية أدت لانفجار الطائرة

سيناريو جديد كشف تفاصيل مثيرة بشأن مصرع قائد فاجنر يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرته الخاصة شمالي موسكو، إذ تناقلت وسائل الإعلام الروسية توقعات جديدة حول احتمالات تحطم الطائرة، ومصرع ركابها الـ10 في سماء موسكو.

توقعات أن الصندوق قد يحتوي على قنبلة

ونقلت «العربية» عن وسائل إعلام روسية رواية مثيرة تقول إنه في اللحظة الأخيرة تم تحميل هدية معينة على شكل صندوق من النبيذ الباهظ الثمن على متن الطائرة وأن هناك توقعات أن هذا الصندوق قد يحتوي على قنبلة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرة قائد فاجنر تم فحصها بعناية باستخدام الكلاب المدربة على التأمين بينما تم تحميل الصندوق بعد تأمين الطائرة.

وانتشرت أقاويل ذكرتها تقارير روسية حول أن عبوة ناسفة تم زرعها في طائرة قائد فاجنر وتتهم طياره الشخصي والذي يوصف بأنه مقرب منه باعتبار أنه آخر من فحص الطائرة.

وفد أحد الشركات قام بفحصها صباح يوم الأربعاء الذي تحطمت فيه بغرض شرائها

وفي سياق متصل كشفت روسيا اليوم عن عرض طائرة قائد فاجنر للبيع وهي من طراز Embraer EMB-135BJ Legacy 600 وأن وفد أحد الشركات قام بفحصها صباح يوم الأربعاء الذي تحطمت فيه بغرض شرائها.

ونشرت روسيا اليوم فيديو متداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الطائرة الفارهة من الداخل حيث عرض قائد فاجنر الطائرة البرازيلية الصنع للبيع بمبلغ 5 ملايين دولار قبل أن تصبح قبره ويلقى حتفه فيها.