توزيع 58 كرسيا كهربائيا لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج

قال العقيد محمد كمال، مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، إن فعاليات إطلاق مبادرة «خطى» تتضمن تسليم عدد 58 كرسيا كهربائيا متحرك للحالات المستحقة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى 3 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

ضمن المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة «خطى »

وأضاف «كمال»، أن محافظة سوهاج تأتي ضمن المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة «خطى» مع محافظتي «المنوفية- والأقصر»، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إجمالا إلى توفير 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم المستهدفين من المبادرة.

تفقد فعاليات إطلاق مبادرة «خُطى»

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات إطلاق مبادرة «خُطى»؛ لدعم ذوي الهمم بسوهاج، التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، بالملعب الفرعي باستاد سوهاج الرياضي، بحضور العقيد محمد مطر، والعقيد مينا سامي من قطاع التمكين الاقتصادي بالمؤسسة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

توفير أوجه الدعم اللازم لجميع المبادرات

وأكد محافظ سوهاج أن هناك من توجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع المبادرات التي تستهدف دعم ورعاية المواطنين من مختلف فئات المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدا بدور وجهود مؤسسة «حياة كريمة»، والقائمين عليها في إطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.