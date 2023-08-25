بوتين يصدر مرسوما يلزم عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم العسكري

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، مرسوما يقضي بإلزام عناصرالمجموعات المسلحة بأداء القسم العسكري، وذلك بعد يومين من مقتل قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة قرب موسكو، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

إلزام عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم في روسيا

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريجوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت شمال غرب موسكو.

مجموعة فاجنر

وقال الكرملين، اليوم الجمعة، إن مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، بيس لها وجود قانوني رسمي، وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي أن فاجنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت إسهاما كبيرا للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد ببطولة مقاتليها.

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس تعازيه إلى أسرة بريجوجين ليخرج عن صمته بعد تحطم الطائرة يوم الأربعاء ومقتل جميع ركابها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.