بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية.. 5 خطوات للتقديم للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثاني 2023، لطلاب الثانوية العامة شعبتي علمي (علوم ورياضة) وأدبي، وتقدم لها من الشعبة العلمية 254168 طالبًا، والشعبة الأدبية 90218 طالبًا، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الفترة المحددة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات التقديم للكلية المرشح لها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات التقديم للكلية المرشح لها

1- طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، لمعرفة الكلية المرشح لها.

2- التوجه إلى الكلية التي تم الترشح لها.

3- تقديم الأوراق المطلوبة، والتي تتمثل في:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية.

- نموذج (ج).

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور، من مكتب التجنيد.

- شهادة التفوق الرياضي لـ«الطالب الحاصل على حوافز رياضية فقط».

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني

4- بعد ذلك يقوم مكتب التنسيق بتسليم ورقم سري لكل جامعة.

5- بهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أوضحت أنه يمكن لطالب الثانوية العامة 2023، طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، عقب إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.