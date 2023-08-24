آخر موعد لتقليل الاغتراب 2023.. المشرف على التنسيق يوضح

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن آخر موعد لتقليل الاغتراب 2023 هو الساعة السابعة مساءً يوم الاثنين المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها «الأعلى للجامعات الحكومية» برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بأعمال تنسيق الجامعات.

آخر موعد لتقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات للشعبتين

وأوضح المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، آخر موعد لتقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات للشعبتين، موضحا أن قرار مدها من عدمه يرجع إلى اللجنة العليا للتنسيق وذلك بعد فحص أعداد المتقدمين للمرحلة والتأكد من الوصول للنسب المقررة في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة تتم عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات وأنه لا توجد أي تحويلات ورقية وأن العمل بالمرحلة يسير بصورة إيجابية ومنتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية تستقبل الطلاب الراغبين في التحويل

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية استقبال الطلاب الراغبين في التحويل وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتنسيق المرحلة الثالثة وتقليل وتنسيق الشهادات الفنية لم يتم تحديد موعدهم حتى الآن.