شوارع الوادي الجديد خالية بسبب العواصف الترابية.. وتحذير لقائدي السيارات

تعرضت محافظة الوادي الجديد إلى عاصفة ترابية شديدة منذ مساء أمس حتى اليوم الجمعة، تسببت في انعدام الرؤية بالطرق الداخلية الخاصة بالمحافظة وعلى الطرق السريعة وانخفضت حركة المرور بفعل العواصف التربية الشديدة، وخلو الشوارع من المواطنين، ورصدت عدسة «الوطن» خلو الشوارع الرئيسية من المارة، والتزام المواطنين منازلهم للحفاظ على صحتهم.

رفع حالة الطوارئ في الوادي الجديد

ورفعت محافظة الوادي الجديد، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة سوء حالة الطقس، وجرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة من خلال إقامة غرفة عمليات بديوان عام المحافظة متصلة بكافة مراكز المحافظة الخمسة، تحسباً لأي طارئ قد يحدث.

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، في تصريحات له، إن المحافظة رفعت حالة الطوارئ العاجلة فور تعرض المحافظة للطقس السيئ تحسباً لحدوث كوارث تنتج عن سرعة حركة الرياح وتأثيرها على انتظام الكهرباء ورفع تقرير دوري على مدار اليوم بمستوى تغيرات الطقس، والاستعداد ورفع حالة الطوارئ في مراكز المحافظة الخمسة.

عاصفة ترابية في الوادي الجديد

وناشد محافظ الوادي الجديد، كل قائدي السيارات على الطرق السريعة بتوخي الحذر، وخاصة مع العاصفة الترابية الشديدة التي تنعدم الرؤية وخاصة على الطرق السريعة بفعل حركة وسرعة الرياح.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدًا السبت طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على كل السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.