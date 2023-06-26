هل يشهد طقس عيد الأضحى عواصف ترابية وأمطار؟.. «الأرصاد» تجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال عيد الأضحى المبارك 2023، حيث يكون الطقس نهارًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنو البلاد، أما حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر، يسود طقس معتدل على الأنحاء كافة.

الظواهر المتوقعة خلال عيد الأضحى

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، خلال أيام عيد الأضحى، فإنه تنتشر شبورة مائية حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الملاحة البحرية

أما حالة الملاحة البحرية، فالبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.05 متر.

نصائح لتجنب حرارة الطقس

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع الإرشادات الأتية للوقاية من حرارة الطقس، على النحو التالي:

- ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرا.

- الإكثار من تناول الماء والسوائل على مدار اليوم.

- القيادة بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية.

- الأجواء تسمح بممارسة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.

درجات الحرارة خلال عيد الأضحى

وتتباين درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحي بين محافظة وأخرى، حيث تتراوح بين 30 حتى 35 على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، وبين 39 و42 على محافظات الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة السبت رابع أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.