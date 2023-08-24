خطوات التحويل بين المدارس لطلاب الثانوية 2023-2024

قبل بدء العام الدراسي الجديد من كل عام، تبدأ مرحلة البحث عن النقل والتحويل من مدرسة لأخرى، بسبب المسافة أو غيرها، وفي السطور التالية، نستعرض إجراءات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024.

وتبدأ الإدارات التعليمية تجميع طلبات التحويل لطلاب الثانوية بعد اعتمادها من المدرسة، للبت في أمرها.

إجراءات التحويل لطلاب الثانوية

يقوم الطالب أو ولي أمره من الراغبين في التحويل بتقديم طلب يتم ختمه من المدرسة، مع إرفاق سبب التحويل بين مدرسة وأخرى.

- تحتفظ لجنة مشكلة من الإدارات التعليمية بالطلبات والاستمارات لحين ورود الرد على الطلب من الوزارة.

استمارات التحويل المحفوظة

- بعد الرد من الوزارة، يتم إرسال صورة من القرار لإرفاقه مع استمارات التحويل المحفوظة، لاستكمال إجراءات التحويل.

- إرفاق طلب التحويل المحرر من ولي الأمر.

- صورة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطالب، مع حافظة التسليم الورقية (نسختان) معتمدة من مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.