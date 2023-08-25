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إبداع من نوع آخر في مدح الرسول من المنشد أحمد خضر (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
07:28 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
المنشد والمبتهل أحمد خضر

المنشد والمبتهل أحمد خضر

قال المنشد والمبتهل أحمد خضر، إن أيام الشيخ سيد النقشبندي، كانت تفتقد الميديا، لكن عصره كان يمتاز بوجود السميعة، «ربنا يدبر الأمر، أيام النقشبندي مكنش موجود عندهم الميديا، لكن كان عندهم السميعة، احنا عندنا الميديا لكن معندناش السميعة، وربنا يقسم الأرزاق».

طريق المنشد صعب

أضاف «خضر»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن المنشد أو المداح في الماضي يصل بصعوبة، كان طريقه صعبا، حيث كان يلف في الليالي والموالد لآل البيت، لذلك من يصل منهم كان يصل وأقدامه ثابتة.

إنشاد في حب الرسول

وأبدع أحمد خضر خلال حلقة اليوم ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة» في إنشاد «صف لي يا من رأيت الحب ليلا»، مشيرا إلى أن من كتبها الشيخ جاد أبوغاي، فكان يتحدث مع شخص رأى الرسول ويطلب منه أن يصف له شكل الرسول.

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بقلم محمد عزالدين