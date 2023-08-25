ظهور حفرة ضخمة بتركيا يرعب السكان.. ما علاقة زلزال شرق المتوسط؟ (فيديو)

اكتشف السكان بعد زلزال سوريا وتركيا المدمر الذي وقع في فبراير الماضي، حفرة جديدة في منطقة قونية التركية، اليوم، وهي الحفرة الثانية من نوعها بعد الحفرة الأولى التي اكتشفها السكان منذ وقوع الزلزال، بحسب ما نقلته قناة «العربية».

هل زلزال سوريا وتركيا له علاقة بظهور الحفرتين؟

ولم يتم تحديد الآن إذ كان زلزال تركيا وسوريا له علاقة بظهور هاتين الحفرتين، وتسبب ذلك في إصابة السكان في منطقة كره بينار بالذعر من جديد بعد اكتشاف حفرة جديدة اليوم، وتشابهت هذه الحفرة مع الحفرة السابقة من حيث الحجم، حيث تظهر ضخمة وعملاقة، حيث يبلغ قطرها 120 متراً وعمقها 15 متراً، وتوجد داخل حقل زراعي.

???? Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. pic.twitter.com/RyjzgIk6u3 — Haber 7 (@Haber7) August 25, 2023

وفي هذا الصداد، تحدث العالم البيئي جونار يالنتش، أن ظهور هذه الحفرة الجديدة يُعزي إلى السياسات الزراعية الخاطئة التي تم اتباعها على العقود السابقة، وهذا نفس ما حدث في ظهور الحفرة الأولى أيضًا.

يالنتش: بند دعم الإنتاج الزراعي هو سبب في ظهور الحفر

وقال يالنتش إن ظهور الحفر يأتي نتيجة استخراج كميات كبيرة من المياه في مناطق قريبة من تلك الحفر تحت مُسمي بند «دعم الإنتاج الزراعي»، وأن المزراعين يقوم بزراعة القطن والذرة فى هذه المناطق، وتلك المحاصيل تحتاج لكميات كبيرة من المياه، لذلك تسببت في ظهور هذه الحفر المرعبة.

وأشار العالم البيئي إلى أنه لا يستبعد حدوث انهيارات مماثلة في تلك المنطقة قد تؤدي إلى ظهور حفر مماثلة للحفرتين الحاليتين، وأكد أن الانهيارات المتوقعة قد تتسبب في أضرار كبيرة للقرى المحيطة، خاصة إذا كان حجم الحفر الجديدة كبيرًا مقارنة بالحفر السابقة.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية أن تتخذ السلطات سياسات بيئية جديدة ومختلفة عن الخطط الزراعية الحالية التي تم اتباعها لعقود.

ومن جانبه، عبر سكان منطقة كره بينار عن طلبهم لمساعدة السلطات المحلية في معرفة سبب ظهور الحفرة الجديدة، ومع ذلك، لم يتم إصدار تعليق رسمي حتى الآن بخصوص ظهور الحفرة.