أرخص 5 معاهد تعليمية في محافظات مصر.. متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة

يتطلع كثير من الطلاب لمعرفة أرخص 5 معاهد تعليمية في محافظات مصر، خاصة بعد انتهاء مرحلة التنسيق الثانية، وإتاحة عدد كبير من المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة، لأصحاب المجاميع الأقل من 60% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية.

أرخص 5 معاهد تعليمية في محافظات مصر

وحددت عدة معاهد، مصاريف الدراسة بها هذا العام لطلاب الثانوية العامة، وجاءت أرخص 5 معاهد تعليمية في محافظات مصر كالآتي:

- المعهد العالي للتعاون والإرشاد السياحي 2475 جنيه

- المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة 3259 جنيه

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة 3399 جنيه

- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية 3399 جنيه

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة 3742 جنيه

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر 3874 جنيه

- المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط، 4215 جنيه

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية قسم إدارة الأعمال 5789 جنيه مصري.

التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة

ويمكن للطلاب التقديم في تنسيق المعاهد سواء الشعبة الأدبية أو العلمية من خلال رابط تنسيق الجامعات المصرية المحدد من قبل وزارة التعليم العالي، لتنسيق المرحلة الثالثة واختيار المعاهد المتاحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد

ويوجد عدة أوراق مطلوبة عند التقديم في المعاهد التعليمية المختلفة في محافظات مصر وهي:

- أصل الشهادة الثانوي (تجاري - عام)، وعدد 2 صور من أصل الشهادة

- أصل شهادة ميلاد حديثة، و2 عدد صور منها

- صورة من بطاقة الترشيح النهائية باسم المعهد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- استمارة للطلاب الذكور 2 جند من مديريات الأمن التابع لها الطالب + 6 جند.

- صور شخصية