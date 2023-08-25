مصرع طفل غرقا في مياه وادي الريان بالفيوم

لقي طفل في بداية العقد الثاني من العمر مصرعه، مساء اليوم الجمعة، غرقًا في مياه شلالات وادي الريان بمحافظة الفيوم، أثناء قضائه نزهة برفقة أسرته، حيث نزل للاستمتاع بالاستحمام في المياه إلا أنّ التيارات جرفته وغرق لعدم إجادته السباحة، وسط صرخات أسرته الذين لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، وشاهدوه يلفظ أنفاسه الأخيرة أمامهم.

مصرع عامل غرقا في مياه شلالات وادي الريان

وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ النهري إلى منطقة الشلالات لانتشال جثة الطفل ونقله إلى ثلاجة الموتى.بلاغًا بمصرع طفل غرقًا.

لقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود بلاغًا بغرق طفل في شلالات وادي الريان أثناء استحمامه بها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل، وتبينّ إنّه يدعى محمد طه عبد الحميد محمد 14 سنة.

نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي

وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم تحت تصرف جهات التحقيق.

وأفاد تقرير مفتش الصحة عقب توقيع الكشف الطبي على الجثة، أنّ سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء الإجراءات القانونية.