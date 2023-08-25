رئيس «شعبة الدواجن»: انخفاض 2500 جنيه في أسعار الأعلاف

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الأعلاف تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ انخفض سعر العلف من 23 ألف جنيه إلى 20500، ويختلف من مكان لآخر، أي نحو 2500 جنيه للطن.

تراجع أسعار الأعلاف

أوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الانخفاض الذي حدث لأسعار العلف لم يأتي بشكل مباشر، لكن كان على عدة مراحل خلال الفترة الماضية، في ظل توفر الأعلاف بالأسواق المصرية.

أسعار الأعلاف اليوم

أشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إلى أن أسعار العلف تترواح بين 20500 إلى 21 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 10800 جنيه إلى 11 ألف جنيه، بينما سجل سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، نحو 13 ألف جنيه للطن.

توقعات أسعار الأعلاف

تتراوح أسعار فول الصويا، بين 26800 جنيه إلى 27 ألف جنيه، مبينا أن هناك طلب جيد على الأعلاف خلال الفترة الحالية، بينما لا يمكن التوقع بأسعار العلف خلال الفترة المقبلة لوجود العديد من المتغيرات.