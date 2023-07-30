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تراجع أسعار الأعلاف اليوم 900 جنيه.. ونقيب الفلاحين يوضح السبب  

كتب:

مريم حنفي
04:09 م | الأحد 30 يوليو 2023
أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الأعلاف تراجعت اليوم في الأسواق المصرية بنحو 900 جنيه، ما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن، علما بأنّ التراجعات مستمرة منذ فترة طويلة بسبب الإفراجات الدائمة عن الأعلاف.

سبب تراجع أسعار الأعلاف 

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السبب الرئيسي في تراجع أسعار الدواجن والبيض الفترة الحالية، هي الانخفاضات المستمرة عن الأعلاف، كما ساهم هبوط سعر العلف في تراجع العديد من السلع الغذائية الأخرى، في ظل توقعات تشير إلى مزيد من التراجعات في أسعار الدواجن والأعلاف والسلع الغذائية. 

أسعار الأعلاف 

وتابع أنّ سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يسجل اليوم في الأسواق المصرية 15200 جنيه، والذرة الصفراء الأوكراني 13700 جنيه، فيما يبلغ سعر الكورن فلاك الأرجنتيني 15900 جنيه. 

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ سعر طن القمح الروسي 11.5% يبلغ 13400 جنيه، والقمح الأوكراني 11.5% يسجل 13250 جنيها، فيما يسجل القمح الروسي 12.5% 13500 جنيه، والأوكراني 13350 جنيها، بيما يبلغ سعر الردة المحلي والمستورد 9100 جنيه. 

وأشار إلى أنّ سعر العلف البادي 23% اليوم 22500 جنيه، والنامي 21% سجل 22000 جنيه، كما يبلغ سعر الناهي 19% قيمة 21850 جنيها، وسجل العلف البادي النامي 21650 جنيها.

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